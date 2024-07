Dal benefattore anonimo nuova donazione alle onlus di Busto Arsizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(Varese), 3 luglio 2024 – Da anni ormai, dal 2013, con il suo gesto compiuto nell’anonimato sostiene l’attività di alcune associazioni cittadine particolarmente impegnate nel sociale lasciando di volta in volta nella cassetta della posta un assegno con un contributo economico importante: è il “”, che si è fatto di nuovo vivo in città con la sua. Chi sia resta un mistero, ma certo è un esempio. Nei giorni scorsi l’ultimada 15mila euro è arrivata all’Aias di via Alba, centro di terapie per ragazzi con disabilità e alla Fondazione Anffas-Tosi Ravera di via Piombina, che accoglie persone con disabilità. Il presidente di Aias, Franco Castiglioni, ovviamente commosso e sorpreso, ringrazia. “La sua generosità ci permette di guardare al futuro con speranza e determinazione, certi di poter fare la differenza nella vita di tante persone, la sua fiducia e il suo impegno nel sostenere la nostra causa sono per noi un onore e uno stimolo a proseguire con rinnovata energia il nostro lavoro”.