Costruita la bicicletta più lunga del mondo | oltre 55 metri

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un team di otto costruttori viene premiato con il Guinness of Record per aver costruito lapiùdelTalvolta ci sono delle creazioni sulle quali viene spontaneo chiedersi il perché? Qual è il motivo per cui sono state fatte? Ma soprattutto, come può essere nata un’idea di questo genere? La risposta forse sta nel tentativo di superare chiunque, anche se stessi, nella voglia di dimostrare di saper andareogni limite. Sarà questo che avrà spinto otto olandesi a stabilire un nuovo record mondiale: costruire lapiù grande di sempre. Un immenso mezzo di trasporto che da una ruota all’altra conta 55,16. Il doppio di una balenottera azzurra.la bici più grande del(Pixabay) – Notizie.com“Ci pensavo da anni” – ha raccontato Ivo Schalk il leader del team – “Una volta ho ricevuto un libro del Guinness Records, in cui mi sono imbattuto in uno simile a questo“.