Biden spiega le difficoltà nel dibattito con Trump | Troppi viaggi non sono stato intelligente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha sostenuto che le suenelcon Donaldsiano state dovute aiprima della performance.ha parlato durante una raccolta fondi in Virginia e si è scusato con i donatori. Ieri la portavoce della Casa Bianca aveva detto che il presidente aveva il raffreddore. «Non. Ho deciso diare intorno al mondo un paio di volte poco prima delper non so quanti fusi orari, credo almeno 15. Non ho ascoltato il mio staff. E poi miquasi addormentato sul palco», ha detto. «Non è una scusa ma unazione», ha aggiunto.rischia di perdere finanziatori dopo la performance, anche se ha confermato di non avere intenzione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca.