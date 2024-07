Stasera su TV8 Daniela Gianluca Laura e Valentina dimostrano che l' amore non ha età Chi si aggiudicherà la crociera da sogno?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo le Spose con abito a sirena, le Spose Pugliesi e le Spose Sfrenate, è il turno delle Spose Over.alle 21.40 su TV8 va in onda la quarta puntata di Quattro matrimoni 2024. Cambiano le bride-to-be, ma la sfida è sempre la stessa: quattro cerimonie per contendersi l'ambito montepremi in palio, un viaggio di nozze dadi sette giorni, a bordo di una nave da. L'episodio arriva in chiaro dopo il passaggio su Sky Uno di domenica 23 giugno ed è disponibile anche on demand su NOW.