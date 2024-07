Riassunto | 450 studenti si uniscono ai professionisti a Monaco per promuovere lo yachting sostenibile

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 2 luglio 2024)–(BUSINESS WIRE)–Dall’1 al 6 luglio, lo Yacht Club di, guidato dal Presidente, Sua Altezza il Principe Alberto II, ospiterà la 11thEnergy Boat Challenge, l’iniziativa che dimostra la gioventù, l’innovazione e il futuro dello YCM Marina. Questo evento, aperto al pubblico, serve da laboratorio per le innovazioni in cui i giovani ingegneri e idel settore creano il futuro delloattraverso sistemi di propulsione e progettazioni dello scafo alternativi. “Questi giovani innovatori si spingono oltre i limiti del possibile nella propulsione marina e nella progettazione dello scafo. Ospitandoprovenienti da ogni parte del mondo promuoviamo la collaborazione internazionale per un futuro”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, Segretario generale dello YCM.