Portogallo-Slovenia Ronaldo | Cose incredibili | prima le lacrime poi la gioia Questo è il calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) “La tristezza successiva al mio errore dal dischetto ha lasciato il posto all’allegria nel finale.lee poi la: queste sono le grandi emozioni che ti regala il. Ho avuto la possibilità di portare in vantaggio la mia Nazionale ma non ce l’ho fatta. Non mi sembra comunque che il mio rigore fosse così brutto: Oblak è stato molto bravo”. Lo ha detto Cristianodopo la partita sull’ottovolante dal punto di vista delle emozioni, dallealla, vinta dal suoai rigori contro lanegli ottavi di finale di Euro 2024: “La cosa più importante è ora goderci tutti insiemepassaggio del turno. Il lavoro della squadra è stato incredibile ma non abbiamo concretizzato le occasioni da gol create.