Pietre preziose e orpelli futuristici definiscono il nuovo design della gioielleria

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Non sappiamo con esattezza quando l’uomo abbia creato il primo gioiello. Ma i primi ritrovamenti preistorici, come denti di animali levigati, monili eintagliate, ci confermano che, da quando ne abbiamo traccia, questi accessori non hanno mai avuto soltanto una funzione decorativa. Per i Masai, ad esempio, popolo insediato tra Tanzania e Kenya, le perline simboleggiano lo status sociale e l’età. Addirittura, tra le donne Fulani appartenenti alla tribù seminomadeNigeria, il ceto di appartenenza viene rappresentato dai kwottenai kanye, ossia degli orecchini a forma di barchetta, in oro giallo, che servono come dote e dimostrano il livello di agiatezza. Foto Olycom/LaPresseAltre volte, invece, gli accessori sono usati come talismani e amuleti a cui vengono attribuiti poteri spirituali e proprietà curative.