Nel weekend a Cerreto Guidi la magia de ‘La notte di Isabella’

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024)– Ladi Isabella torna con il suo incanto a. Una volta ancora, sabato 6 e domenica 7 luglio, il borgo si risveglierà come per incanto nel luglio 1576 e sarà trasportato dal gran fermento del popolo intento a far festa, per salutare l’arrivo alla Villa Medicea dell’amata Isabella, figlia prediletta del Granduca Cosimo I. La manifestazione di rievocazione storica è stata presentata a palazzo del Pegaso al Media Center Sassoli con la presenza in costume di Isabella e di alcuni sbandieratori delle contrade. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Enrico Sostegni, la sindaca diSimona Rossetti e il presidente della Pro Loco diLorenzo Brunori.