Ma che idea… Matrimonio Cecilia e Ignazio il regalo agli invitati | diverso per ognuno di loro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024)Rodriguez eMoser hanno fatto unspecialedel. Finora non si era ancora saputo nulla di specifico, ma nelle ultime ore sono apparse delle foto che hanno chiarito tutti i dubbi. Questo dono è stato consegnato in occasione del pool brunch, che si è tenuto nella mattinata del primo luglio, il giorno dopo la cerimonia. Dunque, gli sposiRodriguez eMoser hanno sorpreso tutti con undifficilmente immaginabile. Glidelavranno senz’altro gradito questa scelta originale. Le nozze si sono celebrate in Toscana, anche se non tutti hanno poi potuto continuare coi festeggiamenti del pool brunch. Chi è rimasto ha ricevuto qualcosa di interessante. Leggi anche: “Lo voleva menare”.