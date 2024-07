Inchiesta Fanpage FdI ora vuole prendere provvedimenti | Almeno un paio di espulsioni e qualche sospensione in Gioventù nazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono in arrivo i primidi Fratelli d’Italia dopo l’diche ha scoperchiato le nostalgie fasciste, l’antisemitismo e i richiami al nazismo all’interno di, il movimento giovanile del partito. Decisivi i contatti tra la premier Giorgia Meloni, il responsabiledi FdI Giovanni Donzelli e il presidente di Gn, Fabio Roscani. Secondo l’Ansa, ci potrebbero essereundi. In Parlamento si parla di un focus in particolar su Flaminia Pace, segretaria di un circolo romano di, e Ilaria Partipilo, presidente di Gn a Bari, collaboratrice di Donzelli e vicina al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Non sarebbe più invece iscritta datempo Elisa Segnini, che dopo le sue uscite antisemite si è dimessa da capo della segreteria di Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI nella commissione Bilancio della Camera.