Il Parco della Piana di Assisi ’va’ Quattro novità per procedere e creare un percorso virtuoso

(Di martedì 2 luglio 2024) Il progetto deldicontinua il suoe si irrobustisce: lanciato nel 2022 da una rete di associazioni, punta a far sì che la grande area verde di fondovalle trae Bastia Umbra diventi unterritoriale capace di ricucire i nostri centri urbani in chiave ecologica, ambientale e sociale. Puntando a coinvolgere anche Perugia.leche caratterizzano questa fase. Entro l’estate verrà pubblicato il libro "di: un progetto di ecologia integrale", con contributi per arricchire il dibattito. Inoltre, sottolineano i promotori, l’attività di ricerca è finanziata con fondi PNRR grazie alla collaborazione tra la rete delle associazioni, Università degli Studi di Perugia e Comune di, una posizione per un dottorando presso il Comune di(borsa di studio di tre anni a partire da novembre 2024) che svolgerà una ricerca applicata per individuare strategie e azioni di difesa attiva contro il consumo di suolo collaborando all’attuazione del