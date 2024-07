Flop totale o problemi tecnico logistici? I Negramaro cancellato due date del tour e il pubblico è furioso

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 2 luglio 2024) Ihanno annullato duedelnegli stadi d’Italia, perché? I fan sono furiosi con il gruppo! La band aveva in programma cinquenegli stadi italiani e questa era l’occasione per festeggiare i primi 20 anni di carriera. Isono stati visti pubblicamente al Festival di Sanremo 2024 e successivamente hanno pubblicato un nuovo album, Contatto, arrivato dopo quattro anni dall’ultimo. Lanée annullata parzialmente, però, ha deluso fortemente i fan, come è possibile immaginare. Da cosa dipende questa scelta? Secondo alcuni sarebbe da imputare aldell’ultimo disco; secondo altri, invece, ai rapporti interni del gruppo, che inizierebbero a scricchiolare un po’ C’è da dire, però, che sui social circolano dei video in cui si vedono gli stadi dove si esibiscono iquasi vuoti o comunque non completamente pieni: la band pugliese, insomma, non ha mai fatto sold out.