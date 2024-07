Carboni si muove una big della Ligue 1! Contatti con l’Inter ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Valentinoggi si trova in Copa America con la sua Argentina. Il fantasista di proprietà delpiace in Francia ad una squadra1. INTERESSE – Nuovo importante interesse per Valentin. Il baby classe 2005 delè finito nel mirino del Marsiglia, che dalla prossima stagione sarà allenato dall’italiano Roberto De Zerbi. Oggi, di cui ha parlato anche Piero Ausilio nelle ultime ore, si trova in Nazionale con la sua Argentina per disputare la Copa America. Lo scorso anno ha giocato al Monza. Ovviamentenon vorrebbe perdere il suo gioiellino, ritenuto anche da Marotta un vero e proprio matrimonio, ma bisognerà capire la formula con il Marsiglia. Al momento, come raccontato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – l’Originale su Sky Sport, si registraessesquadra francese.