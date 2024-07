Camion ribaltato a Seriate sullo svincolo dell’Asse interurbano | autista ferito viabilità in tilt

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024). Unsi ènel primo pomeriggio di oggi (martedì 2 luglio) a, a pochi metri dallotra l’Assee la Tangenziale Sud. L’del tir non sarebbein modo grave ed è stato trasportato all’ospedale diin codice giallo. Lanell’area è in, con lunghe code segnalate nella zona: ilsi èintorno alle 14,30 e la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di pulizia della carreggiata. L’autocarro trasportava tre trasformatori e un’ingente quantità di olio è fuoriuscita dai macchinari rovesciandosi in strada. Ancora da chiarire il motivo del ribaltamento del mezzo pesante, che sembra essere avvenuto in curva senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto un’ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale diper i rilievi, la Polizia stradale di Bergamo per la gestione del traffico e i tecnici della Provincia e dell’Arpa che stanno valutando i danni ambientali causati dalla fuoriuscita del liquido.