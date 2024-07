Calciomercato Milan asse con il Chelsea | in 3 verso i rossoneri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilfa la spesa in casa. Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi da regalare al tecnico Fonseca ed i dirigenti sono stati protagonisti di un vero e proprio blitz diin Inghilterra. Isono alla ricerca del sostituto di Giroud e in generale sono in corso valutazioni a 360° anche sugli altri reparti. In attacco si è complicata la pista Zirkzee, ormai vicino al Manchester United.sono in contatto per definire una maxi-operazione e 3 calciatori potrebbero cambiare maglia a stretto giro di posta. Il principale candidato al passaggio in rossonero è Romelu Lukaku. Il belga è reduce dall’esperienza altalenante alla Roma e dal percorso deludente a Euro 2024. La trattativa potrebbe sbloccarsi a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro.