Abodi duro sull’Italia del calcio | Non solo una sconfitta ma una resa incondizionata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024)va giùcontro l’Italia del, eliminata sabato scorso a Berlino negli ottavi di finale degli europei dalla Svizzera. Il ministro dello sport, con un recente passato di Presidente della Legadi serie B, va oltre il risultato sportivo e parla, in un’intervista a Rtl 102.5, di una disfatta morale e di una. Le parole di: “Serve una seria autocritica” “Non è stata unama una disfatta. La maglia azzurra deve ispirare e invece la squadra era assente fisicamente e moralmente. Mi sorprende questa ricerca di responsabilità altrui. Serve autocritica, troppo facile guardare altrove”, ha detto all’emittente radiofonica il ministro Andrea. “”Ero a Berlino, ho vissuto in pdiretta l’amarezza non di una, ma di una disfatta.