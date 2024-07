A 19 anni stuprata da un coetaneo l’orrore ripreso col telefonino Scoperto grazie a Instagram

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Pontedera, 2 luglio 2024 – Una vicenda che colpisce per la brutalità, per l’età della vittima e del suo violentatore – 19entrambi – e soprattutto per le conseguenze che la giovane dovrà sopportare nella sua mente. Agghiacciante è quello che è successo nei primi giorni di giugno in una zona appartata e nascosta dalla vegetazione vicino a una discoteca di Pontedera. Un ragazzo e una ragazza di 19si conoscono in discoteca, decido di uscire e appartarsi. Fuori, in un’area buia e lontana dal parcheggio, il ragazzo bacia la diciannovenne e poi inizia l’approccio fisico. La ragazzina lo respinge, le dice che non vuole un rapporto sessuale. Ma lui, secondo quanto raccontato dalla vittima e ricostruito alla polizia, non si ferma. Non si ferma al rifiuto della ragazza.