Uccise coppia e ne ferì i figli gravemente | l’auto killer a 150km h lui drogato e ubriaco | Arrestato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Incidente mortale a Palestrina,per omicidio stradale il conducente delcheunae nelo scorso ottobre. La sua auto, secondo le indagini, andava a folle velocità e in più lui si era messo al volante. La vicenda. Incidente mortale a palestrina, svolta nelle indagini – (ilcorrieredellacitta.com)I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli che dispone la custodia cautelare in carcere per un 45enne, domiciliato nella frazione di Carchitti del Comune di Palestrina,indiziato per i reati di omicidio stradale e guida sotto l’influenza dell’alcol. Il provvedimento è stato emesso a seguito degli accertamenti condotti dalla Procura di Tivoli e dai Carabinieri della Stazione di San Cesareo in merito al terribile sinistro stradale mortale avvenuto lungo la Strada Provinciale Carchitti lo scorso 10 ottobre 2023.