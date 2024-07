Rabiot | La Francia non è bella? Visto la fine dell’Italia? Come dice Allegri non conta essere belli – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024): «Lanon èla, non» Adriencitanel post-partita di-Belgio. Gli chiedono del gioco “brutto” dellae lui cita il suo ultimo allenatore.: «Non importa, hail’Italia cheha fatto? Attacchie non hanno vinto. Non. Bisogna vincere. Abbiamo fatto comunque unapartita, sono contento del gruppo, secondo me è giusto che siamo passati ai quarti. La mia squalifica per doppia ammonizione?ho detto prima, l’arbitro ha deciso così ma sono fiducioso per i compagni, spero di ritornare per la semifinale. Il mio futuro? Vedremo cosa succederà dopo. Per ora sono concentrato al 100% sugli Europei e sulla Nazionale.