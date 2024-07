Prato Orrico | Bisogna salire dalla serie D Convincete Toccafondi | ama questi colori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Corrado, ex Inter, ex Udinese e via di seguito, 84 anni di anagrafe, 60 almeno di calcio, recuperò una seconda giovinezza con la chiamata del presidentenell’anno 2008-2009 dopo aver già guidato il1986-87, scendendo da Volpara in quel di Massa, dove si rifugiava ogni tanto a coltivare la nostalgia delle Apuane e le piantagioni di casa, mandando all’aria contratti anche lucrosi. Per raggiungerlo lassù, dove andammo a fargli firmare il contratto colinsieme a Andreae Riccardo Santini, devi inerpicarti attraverso le pendici di S. Carlo, una selva dolce di faggi per arrivare a lui, quasi un miraggio, che ti accoglie ospitalissimo, braccia larghe, vino di Candia e lardo di Colonnata, profumo di cose semplici e schiette.