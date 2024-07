Non solo oro la transizione energetica spinge l’argento

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024)sta vivendo un momento di gloria: la domanda da parte dell’industria dei pannelli solari e dei data center di intelligenza artificiale ha fatto salire il prezzo spot di oltre il 20% quest’anno, rispetto al guadagno del 13% messo a segno dall’oro. Secondo il Silver Institute, la domanda è destinata ad aumentare e il calo delle forniture ha creato il secondo maggiore deficit di argento degli ultimi 20 anni.metterà quindi in ombra l’oro come metallo prezioso principale? E’ l’interrogativo a cui risponde Albert Chu, portfoglio manager, e Angus Poland, analista, strategie risorse naturali di Man Group. Nonoro– spiega l’esperto – “ha molte caratteristiche proprie dell’oro: è stato una riserva di valore per migliaia di anni, ha una stretta relazione con i tassi di interesse reali e possiede interessanti proprietà per fini industriali.