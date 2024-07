Gli attaccanti di un tempo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arrivò Tassinari, che giocava come Pirlo, dando i tempi giusti e con le sue lunghe leve rendeva difficile sottrargli il pallone. Nello stesso anno, in una Serie D di eccellenza, si distinse Lenci con il suo potente tiro. Lenci, dal fisico imponente, poteva calciare da 30 metri piegando le mani a Mattrel dell’Ancona, che poi andò alla Juventus. Lenci riuscì a sfondare la rete due o tre volte. Magi, un elegante numero 7, mai sporco, con tocchi di classe e un cross perfetto. E poi c’era il frugolino inarrestabile Scatizzi, sempre con il sorriso, pronto a consigliare i giovani, capace di individuare i talenti. Una persona davvero speciale. Prima di loro, c’era la testina rossa di Cati, e in Serie C il “cavallo pazzo” Morelli, capace di risolvere una partita o di guardarla.