C' è la conferma | sul Nove sbarcano i Soliti ignoti e spunta il primo spot

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per intere settimane non si è parlato d'altro. L'improvvisa decisione di Amadeus di passare dalla Rai, il servizio televisivo pubblico che gli ha offerto la possibilità di crescere dal punto di vista professionale, al, il canale di Discovery, ha solleticati la curiosità di molti. Il conduttore ha ringraziato l'azienda in cui è diventato chi è ora, ma ha anche esternato il desiderio di accettare nuove sfide. Ed ecco che, oggi, èto ilpubblicitario dei "", l'amato programma in cui i concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla corretta identità. I #arrivano sul @. On air ilchel'arrivo del game show #Identity sul canale del gruppo WB @DiscoveryItalia.