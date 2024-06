WunderKammer si fa in otto e bacia l’alba Oltre la musica arte autobiografie e teatro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Un cllone conappuntamenti da non perdere quello che segna la stagione estiva dellaOrchestra in un viaggio ideale fra, danza, conferenze – concerto e molto altro. L’ampio programma, illustrato da Stefano Gottin, presidente WKO, e Paolo Marzocchi, direttore artistico, prevede concerti nei luoghi iconici della città, performance di danza eal, presentazione di libri ecc L’inaugurazione è prevista per oggi con l’esibizione del Qutto Yugen, termine giapponese che indica "assenza di luce e di oscurità", nel cortile di Palazzo Montani Antaldi alle 21.30. Protagonisti della serata Nicola Pantani al pianoforte, Simona Cavuoto al volino, Malgorzata Maria Bartman alla viola e Ulyana Skoroplyas al violoncello.