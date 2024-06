Quattro nuovi bus di Autolinee Toscane in servizio nel territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) VALTIBERINA Dei settebus extraurbani che entrano insuldelle provincie di Firenze e di Arezzo,arrivano in dotazione per la zona di Sansepolcro. Si tratta di mezzi da 9 metri, già pronti ed allestiti, che a breve saranno messi su strada; finanziati con fondi regionali derivanti dal finanziamento DM81, vanno a integrare la complessa operazione di rinnovamento che sta portando avanti. Si tratta di Otokar Vectio UH da 9,2 metri, dotati di un motore a benzina Euro VI di ultima generazione. Possono trasportare fino a 42 passeggeri (7 in piedi e 35 seduti) e, viste le dimensioni non particolarmente ingombranti, si presentano adeguati e adatti per molte tratte extraurbane, dove le strade non sono molto ampie.