Perché l’alleanza Israele-Cipro toglie il sonno a Hezbollah

(Di domenica 30 giugno 2024)ha permesso adi utilizzare i suoi aeroporti e le sue basi per esercitazioni militari epotrebbe considerarla “parte della guerra” e colpirla? Questa svolta diplomatica diverso gli Stati Uniti equali conseguenze ha prodotto a livello mediorientale? E ancora,le decisioni (legittime) di uno stato sovrano, tra l’altro membro dell’Ue, dovrebbero essere oggetto di una così forte attenzione da parte dell’organizzazione paramilitare islamista? Qui Nicosia Appare di tutta evidenza come, all’indomani del folle attacco contro, la geografia di alleanze e partnership soprattutto nel Mediterraneo è mutata sensibilmente. Il peso specifico diè stato oggettivo sin dall’inizio della guerra a Gaza, tra l’altro si sono svolte anche una serie di esercitazioni militari congiunte cipriote-israeliane, tra cui almeno una in cui le truppe dell’Idf avrebbero simulato un’invasione del Libano, date le somiglianze tra i due territori.