Nastro Rosa Tour di Vela terminata la tappa di Gaeta | traguardo alla Scuola Nautica delle Fiamme Gialle

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 30 giugno 2024)– Con la cerimonia di premiazione tenutasi presso il villaggio itinerante del, èladel “Grifone”. Una regata particolarmente significativa per la Guardia di Finanza in relazione allo storico legame che unisce il Corpocittà di, sede dal 1948 dellae, in seguito, del IV Nucleo Atleti “”. Per tale ragione la quartaè stata intitolata al “Grifone”, quale simbolo rappresentativo del Corpo che, come noto, quest’anno celebra il 250° anniversario della sua costituzione. Peraltro il Giro d’Italia a– NRT, rientra tra i cinque eventi sportivi centralizzati individuati dal Comando Generale della Guardia di Finanza per festeggiare questo importante anniversario.