Kvara da sogno poi la Spagna diventa una Furia | 4-1 alla Georgia ora finale anticipata con la Germania

(Di domenica 30 giugno 2024) Non basta uno scatenatotskhelia: laspaventa lama il miracolo non riesce efine le Furie rosse vincono 4-1, staccando il biglietto per i quarti didegli Europei dove affronteranno i padroni di casa dellain una sorta di, il prossimo 5 luglio a Stoccarda. A Colonia è decisivo il calo fisico e psicologico degli uomini di Sagnol, dopo un grande avvio e un'ora di gioco di grande equilibrio. Ini, debuttanti a un Europeo, tornano comunque a casa tra gli applausi. Per una buona porzione di primo tempo, infatti, i tifosi dei Crociati vivono un, grazie allo sfortunato autogol di Le Normand. Al 18' il difensore spagnolo, nel tentativo di anticipare, devia in porta l'insidioso cross di Kakabadze.