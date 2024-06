Gp Austria | vince Russell Sainz terzo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 30 giugno 2024) 16.31 Georgeallo Spielberg davanti a Piastri e. Podio rocambolesco perché il terzetto era (di molto) alle spalle di Verstappen e Norris, in duello.L'olandese e il britannico della McLaren si sono toccati a 7 giri dal traguardo (erano in lotta dopo l'ultimo pit-stop, che li aveva avvicinati moltissimo a causa di un problema della Red Bull). Out Norris,Verstappen è riuscito ad arrivare 5°, dietro Hamilton. Leclerc, coinvolto in un incedente allo start, finisce in coda. La rimonta lo porta all'11° posto.