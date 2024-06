2RARI usciti il 28 giugno singolo e videoclip di SOLDI DI TUO PADRE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024)è il rap duo dei gemelli veronesi tornato il 282024 con il nuovoe ilDI TUOche racconta i sacrifici che i due ragazzi hanno dovuto sostenere per poter continuare a fare musica.sono fuori con “di tuo” “DI TUO” è il nuovodei, disponibile da oggi in streaming su Spotify e su tutte le piattaforme digitali, e su YouTube con il video ufficiale, fuori per Island Record/Universal Music Italy. Per ascoltare e guardare: https://island.lnk.to/DITUONuova release per i, i giovanissimi artisti di Verona che hanno già stupito pubblico e critica, con un talento cristallino che gli ha già permesso di inanellare collaborazioni del calibro di Ernia, Night Skinny e Rasty Kilo.