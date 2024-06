Una terra solitaria che ora ti pare salva Una lettera da lontano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2024) È cambiato il vento stanotte, l’ho sentito: si è levato d’ improvviso dall’aria morta e ha preso a scuotere i lecci, giù in strada. All’alba sulla Gallura soffia un grecale teso. Il mare di un verde acerbo ne viene spinto in onde leggere e veloci, come di un fiume in piena. Alle undici il sole procede alto, regale, prossimo allo Zenit. Due giorni al Solstizio. E il grecale si fa bollente: a mezzogiorno arde l’estate. La Torre se ne sta forse da mille anni sugli scogli di Vignola. Pietre massicce, una scala tortuosa, fasci di luce dalle feritoie. Ma non c’è più nessun nemico da avvistare. Dentro, un’ombra da chiesa. Tacendo ti sembra di sentire scalpiccii di passi, risate, sonni grevi e grida improvvise di giovani scolte: da nord, un vascello.