Rotary San Casciano Chianti | oltre 26mila euro di service nell’annata 2023-2024

(Di sabato 29 giugno 2024) Impruneta, 29 giugno– Si sono riuniti nella Tenuta Ruffino a Poggioi soci delClub San, per celebrare il passaggio del tradizionale collare dalla presidente uscente Caterina Pulselli al nuovo presidente Stefano Gallastroni. All'evento hanno partecipato numerose autorità rotariane e tre sindaci delfiorentino: Riccardo Lazzerini (Impruneta), Paolo Sottani (Greve in) e Stefano Baroncelli (Barberino Tavarnelle). La cerimonia è stata inaugurata con un momento di grande emozione quando la presidente uscente ha ricordato la figura di Massimiliano Pescini: "Un pensiero non può non andare a un grande amico che ci ha lasciato, Massimiliano Pescini, che rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ringrazio tutti per l’appoggio e la fiducia, che spero di aver ricompensato con le opere del club".