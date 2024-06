LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | Bagnaia comanda le libere! Ultimi minuti della sessione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 Nel frattempo Acosta si è portato in seconda posizione a 0.370 da. 10.43 1:32.478 per Pecco, che sta facendo una simulazione di passo gara, visto che sta girando con hard/soft usate. 10.41 1:32.593 percome giro d’attacco. Una tornata non velocissima di Pecco. 10.39 Pecco in pista con la combinazione di gomme hard/soft. 10.37 I centauri sfrutteranno questi10? per verificare il funzionamento prima delle qualifiche. 10.35 Tutti in pista per gli12?. 10.33 Alle 10.35 si tornerà in pista! 10.33 Questa pausa prolungherà i tempi in vista delle qualifiche. 10.31 Gli addetti alla pista stanno intervenendo con delle scope per pulire la zona di pista citata e consentire ai centauri di torna in pista, mancano 12’03” alla conclusione.