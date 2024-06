L' Italia peggiore torna a casa | figuraccia con la Svizzera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Niente da fare per l'di Luciano Spalletti, che si arrende allaagli ottavi dell'Europeo. Gli elvetici sono riusciti a imporsi sugli azzurri per 2-0 con i gol di Freuler e Vargas. I problemi per la Nazionale iniziano quasi subito: al nono minuto ecco un malessere per Barella, che avverte un fastidio alla coscia sinistra. Gli azzurri, comunque, appaiono tecnicamente poco precisi nei primi minuti di gioco, con Di Lorenzo che al 12' riceve da Chiesa ma poi sbaglia il successivo passaggio in profondità per il compagno di squadra. Al 20' prima grande potenziale chance per l': dai 27 metri Barella batte un calcio di punizione, il pallone supera la barriera e raggiunge Di Lorenzo (in posizione dubbia) che tuttavia col mancino fallisce l'aggancio a tu per tu con Sommer.