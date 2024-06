Carboni dall’inizio in Argentina-Perù? Lotta a 3 | sicura una cosa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Valentinscalpita per giocareil match tra. L’Albiceleste, già qualificata ai quarti di Copa America, nella notte italiana si gioca il primo posto. SCALPITA – Valentinnon ha giocato durante le prime due partite dell’contro Canada e Cile, a differenza invece dell’altro giocatore dell’Inter convocato: ossia Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro non ha giocato titolare, ma in entrambe le volte ha timbrato subentrando dalla panchina. Nella notte italiana, potrebbe toccare. Il Toro, infatti, dovrebbe giocare titolare come riferiscono i colleghi argentini di Olé. Ma i fari sono puntati proprio sul gioiello del 2005, molto apprezzato da tutta la squadra e dallo staff campione del Mondo.