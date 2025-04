E' tempo di Gimkana | Aspettando il giro ad Alberobello

Gimkana “Aspettando il giro” si terrà sabato 6 aprile in Piazza del Popolo dalle 8:30 per il raduno. Baritoday.it - E' tempo di Gimkana: “Aspettando il giro” ad Alberobello Leggi su Baritoday.it Tutti i giovani ciclisti sono invitati a partecipare alla prima tappa della CHALLENGE ChicchirichìBike, un evento all'insegna dello sport, del divertimento e della passione per la bicicletta.il” si terrà sabato 6 aprile in Piazza del Popolo dalle 8:30 per il raduno.

