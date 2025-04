Vince alle slot usando sempre la stessa moneta | 54enne salernitano arrestato

salernitano, è stato arrestato dai carabinieri a Montesarchio, in provincia di Benevento, con l'accusa di aver truffato diverse slot machine grazie a un ingegnoso trucco.Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe realizzato un congegno artigianale che gli consentiva di inserire nella macchinetta una moneta da 2 euro facendola riconoscere dalla slot come pagamento, senza però che finisse nel vano raccoglitore. In questo modo, ogni inserimento generava credito, ma la moneta veniva recuperata e riutilizzata, permettendogli di giocare all'infinito senza mai spendere realmente denaro.Il sistema, sfruttato più volte, gli avrebbe fruttato circa 400 euro in vincite prima di essere scoperto. Il 54enne è stato fermato durante un controllo del territorio condotto dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

