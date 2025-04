Zootropolis 2 | Judy e Nick in terapia di coppia nel primo trailer

Zootropolis 2: Judy e Nick in “terapia di coppia” nel primo trailerI detective Judy Hopps e Nick Wilde stanno andando in burnout per la tensione di risolvere troppi casi insieme. E, in un nuovo filmato che la Disney ha presentato in anteprima per Zootropolis 2 al CinemaCon, scopriamo che questo li ha mandati in terapia di coppia. Sono supervisionati da un quokka di nome Dr. Fuzzbee che cura un sacco di poliziotti spaiati, come un elefante che continua a essere terrorizzato dal topo che condivide un’auto della polizia, o il cervo che continua a litigare con una puzzola. Hopps, per chi se lo fosse dimenticato, è un coniglio e Wilde è una volpe.La Disney ha anche condiviso una scena in cui Hopps e Wilde vanno in vacanza in un resort in una palude, pieno di ippopotami che scendono dagli scivoli d’acqua e una foca che fa il giocoliere. Leggi su Cinefilos.it 2:in “di” nelI detectiveHopps eWilde stanno andando in burnout per la tensione di risolvere troppi casi insieme. E, in un nuovo filmato che la Disney ha presentato in anteprima per2 al CinemaCon, scopriamo che questo li ha mandati indi. Sono supervisionati da un quokka di nome Dr. Fuzzbee che cura un sacco di poliziotti spaiati, come un elefante che continua a essere terrorizzato dal topo che condivide un’auto della polizia, o il cervo che continua a litigare con una puzzola. Hopps, per chi se lo fosse dimenticato, è un coniglio e Wilde è una volpe.La Disney ha anche condiviso una scena in cui Hopps e Wilde vanno in vacanza in un resort in una palude, pieno di ippopotami che scendono dagli scivoli d’acqua e una foca che fa il giocoliere.

