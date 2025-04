Lautaro Inter torna per il Parma? Arriva il verdetto svelato il piano di Inzaghi

Lautaro Inter, ecco come sta il Toro verso la delicata trasferta contro il Parma, svelato il piano di Simone Inzaghi per il match di Serie A

«Ci sono», con queste parole diramate ieri sul suo profilo Instagram Lautaro Martinez ha fatto sapere a tutti i fan dell'Inter che lui, dopo le noie muscolari degli ultimi giorni, sarebbe ormai pronto al rientro in campo. È una dichiarazione d'amore e un manifesto programmatico allo stesso tempo, spiega La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola a proposito. Il piano di Simone Inzaghi prevede che contro il Parma (match in programma domani alle 18), l'argentino giochi uno spezzone del secondo tempo, per poi ritornare a Monaco in Champions. Ma Lautaro sta particolarmente bene, questo hanno raccontato anche i dati fisici dell'allenamento di ieri.

