Spazionapoli.it - Conte non ha dubbi, chiesti questi due difensori per la prossima stagione: di chi si tratta

Antonionon ha, ha già condiviso con Manna i nomi dei duein cima ai suoi desideri per la: le ultime Sa come muoversi Antonio, ma soprattutto è consapevole di quello che serve al Napoli. La squadra dovrà rinforzarsi in vista della, per risultare competitiva in Serie A, Coppa Italia e in Champions League. La rosa attuale non può essere ancora all’altezza di un triplo impegno e bisognerà fare uno sforzo in estate per migliorare il gruppo, se si vorrà migliorare lain corso.Per riuscirci, il tecnico leccese ha già iniziato a parlare con Giovanni Manna, ds dei partenopei. Oltre a Lewis Ferguson a centrocampo e al nome di Bonny in attacco, che piacerebbe molto a De Laurentiis, il focus dell’allenatore azzurro è sulla difesa.