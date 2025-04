Incidente sulla Tangenziale Nord di Modena | traffico bloccato in direzione SS12

Incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 724 Dir “Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo”, al km 6,900, la carreggiata in direzione dello svincolo SS12 è momentaneamente chiusa al traffico.Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli e ha. Modenatoday.it - Incidente sulla Tangenziale Nord di Modena: traffico bloccato in direzione SS12 Leggi su Modenatoday.it A causa di unstradale avvenuto questa mattinastrada statale 724 Dir “die diramazione per Sassuolo”, al km 6,900, la carreggiata indello svincoloè momentaneamente chiusa al.Il sinistro ha coinvolto quattro veicoli e ha.

Incidente sulla Tangenziale Nord di Modena: traffico bloccato in direzione SS12. Traffico, chiuso temporaneamente tratto della tangenziale nord di Modena. Finisce nel fosso mentre entra in tangenziale e l'auto "rimbalza" distrutta in strada – Video. Autobotte si ribalta e perde il carico, chiusa la tangenziale di Modena. Auto finisce fuori strada lungo la Modena-Sassuolo, ferita seriamente una donna. EMILIA ROMAGNA, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA SS 724 "TANGENZIALE NORD DI MODENA" IN DIREZIONE BOLOGNA.

