Lettera43.it - Media Usa: Trump contraddice i suoi consiglieri e apre ai negoziati sui dazi

Secondo i principaliamericani, sulla nuova politica commerciale protezionistica dialla Casa Bianca regna la confusione. Il presidente ha aperto la porta aisui, smentendo iche nei giorni precedenti avevano categoricamente escluso questa possibilità. Il segretario al Commercio Howard Lutnick e il consigliere Peter Navarro avevano ribadito che i nuoviimposti dagli Stati Uniti non erano uno strumento di trattativa, ma una misura definitiva. Tuttavia, il presidente americano ha affermato che ipossono essere usati per ottenere concessioni da altri Paesi. «Tutti ci stanno chiamando. Ora farebbero qualsiasi cosa per noi. Ici danno un grande potere per negoziare», ha dichiaratoa bordo dell’Air Force One. Secondo Reuters, il presidente ha specificato che sarebbe disposto a trattare se gli venissero offerte condizioni «fenomenali».