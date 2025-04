Superguidatv.it - Father Stu: dal ring al confessionale il passo è breve per Mark Wahlberg – Recensione

Stuart Long è un pugile dilettante con una difficile situazione familiare alle spalle: suo fratello è morto e non vede suo padre Bill da lungo tempo. La madre inoltre lo spinge ad abbandonare iluna volta per tutte affinché si cerchi un lavoro serio e sicuro. Il protagonista si trasferisce così in California, nella speranza di inseguire un’improbabile e tardiva carriera da attore, ma deve accontentarsi di un impiego in un negozio di alimentari.InStu, in onda stasera su Rai2 in prima visione, Stuart fa dentro e fuori di prigione per via dei suoi problemi con l’alcool, almeno fino a quando non conosce Carmen, che frequenta la parrocchia locale. Per lui è un colpo di fulmine e pur di conquistarla decide di iniziare a frequentare la chiesa, ignaro del destino che lo attenderà una volta aperto il suo cuore a quel Dio che aveva sempre ignorato.