C’entra Alfonso D’Apice La fine tra Shaila e Lorenzo scoperta pazzesca dopo il Grande Fratello

dopo la conclusione del Grande Fratello, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma ha effettuato una selezione tra i suoi contatti social, interrompendo il follow su Lorenzo Spolverato e Mariavittoria Minghetti. Questa decisione ha sorpreso molti, considerando le amicizie nate all’interno della casa più spiata d’Italia.In particolare, la rottura virtuale con Mariavittoria sembra derivare da un acceso scontro avvenuto alla vigilia della finale del reality, caratterizzato da accuse reciproche. Nonostante le tensioni, la cessazione del follow ha evidenziato la persistenza di dissapori tra le due.Più inaspettata è stata la decisione di Zeudi di smettere di seguire Lorenzo Spolverato, con cui aveva ricucito i rapporti dopo alcune incomprensioni durante il programma. Secondo alcune indiscrezioni, questa scelta potrebbe essere influenzata da Alfonso D’Apice, amico stretto di Zeudi e fidanzato di Chiara Cainelli. Tuttivip.it - “C’entra Alfonso D’Apice”. La fine tra Shaila e Lorenzo, scoperta pazzesca dopo il Grande Fratello Leggi su Tuttivip.it la conclusione del Grande Fratello, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma ha effettuato una selezione tra i suoi contatti social, interrompendo il follow suSpolverato e Mariavittoria Minghetti. Questa decisione ha sorpreso molti, considerando le amicizie nate all’interno della casa più spiata d’Italia.In particolare, la rottura virtuale con Mariavittoria sembra derivare da un acceso scontro avvenuto alla vigilia della finale del reality, caratterizzato da accuse reciproche. Nonostante le tensioni, la cessazione del follow ha evidenziato la persistenza di dissapori tra le due.Più inaspettata è stata la decisione di Zeudi di smettere di seguireSpolverato, con cui aveva ricucito i rapportialcune incomprensioni durante il programma. Secondo alcune indiscrezioni, questa scelta potrebbe essere influenzata da, amico stretto di Zeudi e fidanzato di Chiara Cainelli.

Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli derubati e aggrediti in casa: il racconto - A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, la coppia di ex gieffini, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, sono stati derubati in casa, a Trento. (comingsoon.it)

Grande Fratello, Alfonso D’Apice sorprende sulla lite tra Chiara e Zeudi: "Lo farò in puntata, a costo di farmi nemici" - Un'amicizia in crisi e parole pesanti: Alfonso D’Apice si espone sulla rottura tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, cercando di chiarire la sua posizione. (libero.it)

Grande Fratello, Alfonso D’Apice lascia Chiara Cainelli? “Ha scoperte cose fuori”/ C’entra anche Lorenzo - Alfonso D'Apice sempre più distante da Chiara Cainelli: ecco cosa c'è dietro il silenzio sospetto dell'ex concorrente del Grande Fratello ... (ilsussidiario.net)