Nuovo allenatore Juventus | da Conte a Mancini i cinque nomi per la panchina del futuro E spunta una soluzione a sorpresa!

Nuovo allenatore Juventus: da Conte a Mancini, i 5 nomi per la panchina del futuro. E spunta una soluzione a sorpresa per la prossima stagione

Sarebbero cinque gli allenatori candidati a sedere sulla panchina della Juventus a partire dalla stagione 2025/26. Fallito il progetto Thiago Motta, il club punta ora a ripartire da un Nuovo tecnico.

Accanto ai nomi ormai già menzionati di Conte, Pioli, Mancini e Gasperini non è ancora del tutto tramontata l'idea di continuare con Tudor. L'ex Lazio punta su un ottimo finale di stagione per strappare la conferma a sorpresa.

