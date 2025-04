Dayitalianews.com - Napoli, offre soldi ai carabinieri per “chiudere un occhio” per il suo laboratorio di merce falsa, arrestato

Ha cercato di corrompere indo loro del denaro per convincerli a “un” dopo la scoperta del suodicontraffatta. A, un 40enne di origini senegalesi è stato, mentre l’intera attività illegale è stata sequestrata. Idella compagnia Stella e del Reggimento Campania, durante un’ampia operazione di controllo del territorio, hanno individuato ilclandestino allestito in un appartamento nel quartiere di Forcella, nel cuore della città.I militari hanno trovato il 40enne all’interno dell’appartamento, che ha cercato di opporsi con violenza al controllo, nel tentativo di impedire la perquisizione. Come se non bastasse, ha anche provato a corrompere indo loro del denaro per farli passare sopra alla situazione.