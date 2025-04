Femminicidi Vietri FdI | Contro Nordio polemiche dalla solita sinistra per alzare polveroni

Quando la sinistra non ha niente da dire cerca sempre di strumentalizzare, a proprio comodo, qualsiasi frase sia pronunciata da esponenti del Governo Meloni. Oggi è toccato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio". Lo dichiara la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia.

