Spedizione punitiva per un 32enne ristretto ai domiciliari Uno dei due assalitori ancora latitante gli stacca un orecchio a morsi Arrestato l’altro La vicenda a Latina

Un’azione violenta e pianificata, culminata in un’aggressione cruenta: è quanto accaduto martedì sera in un appartamento di via San Carlo da Sezze, a, dove un giovane sottoposto agli arrestiè stato ferocemente aggredito da due uomini. La Polizia di Stato, dopo un’indagine-lampo, ha sottoposto a fermo un 23enne, ritenuto il complice dell’assalitorericercato.L’aggressione:e ferite permanentiSecondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, il raid si sarebbe configurato come una, orchestrata per punire la vittima che aveva rifiutato di aderire ad affari criminali. L’uomo, 32 anni, è stato colpito con violenza inaudita: uno dei due aggressori gli hato con un morso parte dell’destro, lasciandolo sfigurato.