Aggressioni e risse violente Discoteca a Soliera chiusa per 7 giorni

chiusa per sette giorni una Discoteca di Soliera a seguito di un provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Questore di Modena. La misura è stata notificata dai Carabinieri della Stazione locale nella giornata di mercoledì 3 aprile 2025 e sarà efficace a partire da giovedì 4. Modenatoday.it - Aggressioni e risse violente. Discoteca a Soliera chiusa per 7 giorni Leggi su Modenatoday.it È stataper setteunadia seguito di un provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Questore di Modena. La misura è stata notificata dai Carabinieri della Stazione locale nella giornata di mercoledì 3 aprile 2025 e sarà efficace a partire da giovedì 4.

Aggressioni e risse violente. Discoteca a Soliera chiusa per 7 giorni. Accoltellato fuori da discoteca: sottoposto a delicata operazione. Chiuso il locale. Rissa in discoteca, giovane accoltellato gravemente: il questore chiude per 15 giorni un locale di Carrara. Il questore di Massa chiude per 15 giorni una discoteca di Carrara: un ragazzo ferito al costato e al viso fu portato a Cisanello. Risse a colpi di bottiglie e furti: sigilli a due locali di Milano Marittima e Lavezzola. Piper chiuso per 10 giorni, troppe risse e aggressioni nella storica discoteca di via del Tagliamento. Ne parlano su altre fonti

Carrara, la questura chiude lo Swamp: cosa è successo nella discoteca e la replica del responsabile alla sicurezza - CARRARA. «All’interno e nei pressi della discoteca di recente si sono verificati episodi violenti, quali liti, risse, aggressioni, con ripetuti interventi delle forze dell’ordine per turbative dell’or ... (msn.com)

Accoltellato fuori da discoteca: sottoposto a delicata operazione. Chiuso il locale - Massa, il questore dispone la sospensione dell’attività per il locale da ballo. Il tutto a causa di continue risse, poi sfociate in un grave fatto di sangue. Per il ragazzo vittima dell’aggressione ci ... (msn.com)

Rissa in discoteca, giovane accoltellato gravemente: il questore chiude per 15 giorni un locale di Carrara - CARRARA – Nella giornata di ieri, mercoledì, il questore di Massa-Carrara Santi Allegra ha disposto la sospensione della licenza di una discoteca di Carrara, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico ... (msn.com)