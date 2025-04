Catania | senza casco non si ferma ad alt di un poliziotto e lo investe con la sua moto arrestato 25enne

senza casco tra le vie del centro cittadino di Catania, ma, fermato dalla Polizia, ha travolto un agente e per tale motivo è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il protagonista della vicenda è un 25enne. All’alt dell’agente, il giovane ha fatto finto di fermarsi per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga. Il poliziotto ha tentato di bloccarlo, ma è stato travolto dalla moto che, nell’impatto, gli ha procurato una ferita alla mano.In seguito all’urto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due autovetture di servizio parcheggiate regolarmente davanti la Questura, per finire poi a terra. Una volta rialzatosi, il giovane ha provato comunque a fuggire a piedi, ma, ancora una volta, è stato subito raggiunto e bloccato dallo stesso poliziotto ferito Lapresse.it - Catania: senza casco non si ferma ad alt di un poliziotto e lo investe con la sua moto, arrestato 25enne Leggi su Lapresse.it Giravatra le vie del centro cittadino di, ma,to dalla Polizia, ha travolto un agente e per tale motivo è statoper resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il protagonista della vicenda è un. All’alt dell’agente, il giovane ha fatto finto dirsi per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga. Ilha tentato di bloccarlo, ma è stato travolto dallache, nell’impatto, gli ha procurato una ferita alla mano.In seguito all’urto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro due autovetture di servizio parcheggiate regolarmente davanti la Questura, per finire poi a terra. Una volta rialzatosi, il giovane ha provato comunque a fuggire a piedi, ma, ancora una volta, è stato subito raggiunto e bloccato dallo stessoferito

